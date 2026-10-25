Российский поэт Евгений Чигрин умер от рака в возрасте 65 лет

Российский поэт, эссеист и лауреат нескольких литературных премий Евгений Чигрин умер в возрасте 65 лет от рака. Его не стало утром 25 октября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на семью литератора.

«Женя долго болел, у него был рак последней стадии. Он боролся три года с этой болезнью», — сказала собеседница агентства.

Чигрин родился 16 сентября 1961 года на Украине. С конца 1980-х он жил и работал в Южно-Сахалинске, а в начале 2000-х переехал в Москву и Подмосковье. За свою творческую карьеру поэт выпустил более десяти сборников, включая «Неспящую бухту», «Подводный шар» и «Невидимый проводник».

Его произведения публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Арион» и «Звезда», а также переводились на иностранные языки. Чигрин состоял в Международном ПЕН-клубе, Союзе писателей Москвы и Союзе российских писателей.

Литератор был удостоен Горьковской литературной премии, премии имени Арсения и Андрея Тарковских, Всероссийской литературной премии имени Павла Бажова и награды «Золотой Дельвиг».

Ранее Life.ru сообщал о смерти пермского поэта Станислава Богуславского, известного по сборнику «Книга из телефона». Литератор скончался 7 сентября на 60-м году жизни. Его произведения также публиковались в литературном журнале «Вещь».