Основательнице «Дома с маяком» Лидии Мониаве отменили меру пресечения

Следователь отменил меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Мониавы. Об этом ТАСС сообщил её адвокат Михаил Бирюков.

По словам защитника, следователь уже уведомил ФСИН об отмене ограничений.

«У нас, к сожалению, до сих пор нет постановления следователя», — сказал Бирюков.

В начале сентября суд избрал основательнице детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Мониаве меру пресечения в виде запрета определённых действий по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России. Позднее уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления.

Лидия Мониава основала благотворительный фонд «Дом с маяком», который оказывает паллиативную помощь детям и молодым взрослым. Организация развивает детский хоспис в Москве и выездные службы помощи семьям с тяжело больными детьми. Мониава много лет занимается благотворительностью и вопросами паллиативной помощи.