Основательнице «Дома с маяком» Мониаве предъявили итоговое обвинение

Основательнице детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Мониаве предъявили обвинение в окончательной редакции. Его суть не изменилась, сообщил ТАСС адвокат Михаил Бирюков.

«Перепредъявлено обвинение в окончательной редакции, мы будем ориентировочно в конце недели знакомиться с материалами дела. Обвинение не изменилось, просто уточнены некоторые формулировки», — рассказал защитник.

По словам Бирюкова, расследование уголовного дела ещё продолжается, в суд его пока не передали. Других процессуальных изменений также не произошло.

Мониаву обвиняют по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России по мотивам политической ненависти или вражды. По версии Следственного комитета, речь идёт о публикации в Telegram о действиях российских военных против мирного населения Украины. Сама Мониава вину не признала.

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2026 года. Симоновский суд Москвы избрал Мониаве меру пресечения в виде запрета определённых действий: в частности, ей запрещено пользоваться интернетом и покидать дом в ночное время.

Ранее Life.ru сообщал, что суд избрал Мониаве запрет определённых действий по этому уголовному делу. Тогда защита также сообщала, что основательница «Дома с маяком» не признаёт вину.