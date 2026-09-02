Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 13:33

Основательнице «Дома с маяком» Мониаве предъявили обвинение за фейки о ВС РФ

Лидия Мониава. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Лидия Мониава. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Следственный комитет предъявил обвинение основательнице детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Мониаве по делу о распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России. Об этом сообщил её адвокат Михаил Бирюков.

По словам защитника, Мониаву обвиняют по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — о распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти или вражды. Вину она не признала.

Поводом для уголовного дела стал один из постов Мониавы в её Telegram-канале. Ранее сообщалось, что женщину доставили в Следственный комитет для проведения следственных действий.

Зампреду «Яблока» Льву Шлосбергу* дали 11 лет за фейки и дискредитацию ВС РФ
Зампреду «Яблока» Льву Шлосбергу* дали 11 лет за фейки и дискредитацию ВС РФ

Адвокат уточнил, что обвинение было предъявлено после допроса в СК. До этого Мониава уже привлекалась к административной ответственности по статье о дискредитации ВС РФ.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar