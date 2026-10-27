Основателя Level Kitchen Зелёного объявили в розыск по уголовной статье

Основатель сервиса доставки готовых рационов Level Kitchen Артур Зелёный оказался в базе розыска МВД России. Предпринимателя разыскивают по уголовной статье, однако причины интереса правоохранителей к бизнесмену пока неизвестны.

В карточке, опубликованной в ведомственной базе, указано лишь основание для розыска — «Разыскивается по статье УК». Номер статьи и подробности уголовного дела не раскрываются.

Зелёный известен как основатель Level Kitchen — сервиса доставки готового питания. Компания предлагает клиентам рационы с рассчитанной калорийностью, рассчитанные в том числе на снижение или поддержание веса.

В сентябре МВД объявило в розыск другого российского предпринимателя — Михаила Лифшица, ранее возглавлявшего совет директоров компании «Ротек» из группы «Ренова». Как сообщал Life.ru, в карточке бизнесмена также не была указана конкретная статья Уголовного кодекса. При этом, по версии правоохранителей, Лифшиц мог организовать хищение более 84,6 миллиона рублей при участии менеджеров компании.