Основателя «Рыбаря» арестовали в Черногории после запроса на съёмки в монастыре

Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук после задержания и принудительной высылки из Черногории прибыл вместе со съёмочной группой в Сербию. По его словам, журналисты находились в стране на законных основаниях и работали над документальным сериалом. Теперь автор Telegram-канала намерен судиться с местными властями из-за конфискованного оборудования.

В ночь на 10 октября команда прилетела в Белград. Общаясь с журналистами, Звинчук пояснил, что поездка на Балканы была связана с созданием нескольких документальных проектов. До инцидента команда успела поработать в Сербии и Боснии и Герцеговине.

В Черногории группа собиралась продолжить съёмки третьего фильма, посвящённого православной церкви и отношению местных жителей к России. Однако вместо завершения работы журналисты столкнулись с правоохранителями.

«Снимая про русофилию, мы оказались приняты и высланы», — рассказал Звинчук.

По утверждению руководителя проекта, после задержания участников группы разделили и запретили им общаться между собой. Каждого допрашивали отдельно. При этом собственную беседу с полицейскими Звинчук охарактеризовал как вполне доброжелательную.

Как пояснил журналист, сотрудники правоохранительных органов интересовались информацией о нём в Википедии. Кроме того, силовики пытались выяснить, занимается ли команда привлечением иностранных граждан для участия в специальной военной операции.

Отдельные претензии у основателя «Рыбаря» возникли из-за изъятия съёмочной аппаратуры. После прибытия в Сербию он заявил о намерении обратиться к адвокатам для подготовки судебного иска против черногорских властей. Также Звинчук утверждает, что запросов на его экстрадицию от США или Великобритании не поступало.