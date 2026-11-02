Журналист Роман Доброхотов* — основатель издания The Insider** — заочно приговорён к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Его признали виновным в организации деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Согласно приговору, Доброхотов* должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд на пять лет лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

По версии обвинения, Доброхотов* продолжал обеспечивать работу The Insider** уже после признания организации нежелательной в России. При этом он находился за пределами страны и публиковал на видеохостинге материалы о событиях в РФ.

В прокуратуре отметили, что ранее журналиста дважды привлекали к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации. Несмотря на это, как установил суд, он продолжил деятельность, ставшую основанием для уголовного преследования.

Дело расследовали по части 3 статьи 284.1 УК РФ. Материалы были подготовлены по результатам прокурорской проверки, а судебное разбирательство проходило в отсутствие обвиняемого.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее Life.ru сообщал о заочном аресте Романа Доброхотова* по другому уголовному делу. В августе 2022 года Лефортовский суд Москвы избрал ему меру пресечения по обвинению в незаконном пересечении государственной границы России.