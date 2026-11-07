Дом в центре Киева, где находится квартира мэра украинской столицы Виталия Кличко, не подпадает под плановые отключения электроэнергии благодаря подключению к объекту критической инфраструктуры. На эту особенность обратила внимание газета «Взгляд» на фоне новых перебоев со светом и водой в городе. Ранее схему электроснабжения здания раскрыли украинские журналисты «Следствия.Инфо».

Речь идёт о жилом доме на улице Богдана Хмельницкого. По данным журналистского расследования, на здание не распространяются обычные графики отключений, которым вынуждены следовать многие жители украинской столицы.

Информацию об особенностях электроснабжения подтвердили в компании «ДТЭК Киевские электросети». Энергетики пояснили, что дом с квартирой Кличко подключён к той же линии, что и объект критической инфраструктуры. Вместе с ним электричество получают ещё десять жилых зданий.

По словам представителей компании, технически отключить эти дома отдельно от важного инфраструктурного объекта невозможно. Поэтому все 11 зданий остаются вне графиков плановых ограничений.

При этом сама многоквартирная постройка не получила отдельного статуса критической инфраструктуры. Особый режим энергоснабжения связан именно со схемой подключения к сети, а не с официальным признанием жилого дома жизненно важным объектом.

Ранее Кличко прокомментировал журналистское расследование, заявив, что не влиял на решение о подключении здания к соответствующей линии. Он также утверждал, что несколько раз лично сталкивался с отсутствием электричества в квартире, а соседи жаловались ему на перебои.

Ситуация вновь привлекла внимание на фоне серьёзных проблем с энергоснабжением Киева. В начале ноября в городе вводили экстренные отключения, происходили перебои с водоснабжением и движением общественного транспорта. По словам городских властей, повреждения энергетических объектов осложняют работу коммунальной инфраструктуры.

Ранее Life.ru сообщал о новых перебоях с электричеством и водоснабжением в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко заявил 6 ноября, что повреждение энергетического объекта в Житомире привело к ухудшению энергоснабжения Киева и снижению давления в водопроводных сетях. Коммунальные службы начали переводить часть оборудования на резервные источники питания.