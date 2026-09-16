Особняк создателя «Свинки Пеппы» в Британии ограбили на £65 тысяч

Особняк британского художника-мультипликатора Марка Бэйкера, одного из создателей мультсериала «Свинка Пеппа», ограбили в Великобритании. Преступники вынесли из дома ценности на сумму около £65 тысяч (примерно $90 тысяч), сообщает The Daily Mail.

Ограбление произошло в День святого Валентина в графстве Суррей. Грабители воспользовались отсутствием Бэйкера и его супруги и проникли в дом через окно на втором этаже.

Среди похищенного оказались ювелирные изделия и другие предметы роскоши. Позже участников преступной группы удалось задержать — они признали вину в суде и получили сроки до пяти лет лишения свободы.

Во время разбирательства выяснилось, что двое из злоумышленников ранее уже были связаны с громким преступлением в Нидерландах. Они участвовали в ограблении музея Кюнстхал в Роттердаме, откуда были похищены работы Клода Моне, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Поля Гогена и Люсьена Фрейда. После почти семи лет в нидерландской тюрьме преступники приехали в Великобританию, где продолжили заниматься кражами. Большинство похищенных из музея картин до сих пор не удалось найти.

Ранее Life.ru писал, что во Франции грабители, похитившие картины Пьера Огюста Ренуара из музея, бросили две работы в саду во время побега. Ещё два полотна им удалось унести с собой. Похищенные картины принадлежали музею Орсе и находились на временной выставке в Кань-сюр-Мер. Стоимость произведений искусства не раскрывалась, однако расследование продолжается.