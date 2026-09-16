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Опубликовано 16 сентября, 20:44

Особняк создателя «Свинки Пеппы» в Британии ограбили на £65 тысяч

Марк Бэйкер и свинка Пеппа. Обложка © Categories Wiki, Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Peppa Pig

Марк Бэйкер и свинка Пеппа. Обложка © Categories Wiki, Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Peppa Pig

Особняк британского художника-мультипликатора Марка Бэйкера, одного из создателей мультсериала «Свинка Пеппа», ограбили в Великобритании. Преступники вынесли из дома ценности на сумму около £65 тысяч (примерно $90 тысяч), сообщает The Daily Mail.

Ограбление произошло в День святого Валентина в графстве Суррей. Грабители воспользовались отсутствием Бэйкера и его супруги и проникли в дом через окно на втором этаже.

Среди похищенного оказались ювелирные изделия и другие предметы роскоши. Позже участников преступной группы удалось задержать — они признали вину в суде и получили сроки до пяти лет лишения свободы.

Во время разбирательства выяснилось, что двое из злоумышленников ранее уже были связаны с громким преступлением в Нидерландах. Они участвовали в ограблении музея Кюнстхал в Роттердаме, откуда были похищены работы Клода Моне, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Поля Гогена и Люсьена Фрейда. После почти семи лет в нидерландской тюрьме преступники приехали в Великобританию, где продолжили заниматься кражами. Большинство похищенных из музея картин до сих пор не удалось найти.

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Ранее Life.ru писал, что во Франции грабители, похитившие картины Пьера Огюста Ренуара из музея, бросили две работы в саду во время побега. Ещё два полотна им удалось унести с собой. Похищенные картины принадлежали музею Орсе и находились на временной выставке в Кань-сюр-Мер. Стоимость произведений искусства не раскрывалась, однако расследование продолжается.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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