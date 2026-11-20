Актриса Диана Пожарская сознательно сделала перерыв в карьере, чтобы посвятить себя материнству. Причину своего отсутствия на экранах она раскрыла Пятому каналу.

Диана Пожарская объяснила своё долгое отсутствие на экранах материнством. Видео © Пятый канал

«Знаете, так давно у меня, на самом деле, не было премьер, потому что я долгое время была в материнстве, которое было моим осознанным выбором. Сейчас я пытаюсь из него балансировать», — призналась артистка.

Своими переживаниями звезда «Отеля Элеон» поделилась на премьере сериала «Тайный город». Именно участие в этом проекте помогло ей вновь почувствовать интерес к актёрской работе после длительного перерыва.

«Этот проект, кстати, мне напомнил о любви моей профессии, и я благодарна ему за это», — рассказала Пожарская.

Теперь актриса старается совмещать семейную жизнь с профессиональной деятельностью. Она также призналась, что с нетерпением ждёт возможности увидеть результат работы над новым сериалом.