«Осознанный выбор»: Актриса Диана Пожарская раскрыла, почему надолго пропала с экранов
Диана Пожарская объяснила своё долгое отсутствие на экранах материнством
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/dianapozharskaya
Актриса Диана Пожарская сознательно сделала перерыв в карьере, чтобы посвятить себя материнству. Причину своего отсутствия на экранах она раскрыла Пятому каналу.
Диана Пожарская объяснила своё долгое отсутствие на экранах материнством. Видео © Пятый канал
«Знаете, так давно у меня, на самом деле, не было премьер, потому что я долгое время была в материнстве, которое было моим осознанным выбором. Сейчас я пытаюсь из него балансировать», — призналась артистка.
Своими переживаниями звезда «Отеля Элеон» поделилась на премьере сериала «Тайный город». Именно участие в этом проекте помогло ей вновь почувствовать интерес к актёрской работе после длительного перерыва.
«Этот проект, кстати, мне напомнил о любви моей профессии, и я благодарна ему за это», — рассказала Пожарская.
Теперь актриса старается совмещать семейную жизнь с профессиональной деятельностью. Она также призналась, что с нетерпением ждёт возможности увидеть результат работы над новым сериалом.
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