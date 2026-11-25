Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович усомнился в способности страны защититься от российских ракет. Свою оценку возможностей польской ПВО он изложил в авторской колонке для газеты Rzeczpospolita.

Экс-министр раскритиковал предложения некоторых экспертов перехватывать российские воздушные цели ещё над территорией Украины. По его мнению, реализовать подобную инициативу будет сложно, поскольку польские военные не справляются с этой задачей даже в собственном воздушном пространстве.

В качестве примера Чапутович привёл недавнее падение ракет на территории республики. Он также упомянул предполагаемое нарушение воздушного пространства Польши беспилотником в понедельник вечером. По мнению бывшего министра, эти инциденты свидетельствуют об уязвимости противовоздушной обороны страны.

Напомним, 20 ноября польские власти заявили о нарушении воздушного пространства республики. Варшава связала произошедшее с российскими ударами по Украине, однако Москва отвергла обвинения. Уже 24 ноября посла России Георгия Михно вызвали в МИД Польши.