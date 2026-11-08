Для 81-летней отшельницы Агафьи Лыковой, живущей в глухой тайге Хакасии, объявили поиски нового помощника по всей России. Прежний доброволец, который занимался хозяйством и помогал отпугивать медведя, был вынужден покинуть заимку из-за проблем со здоровьем. Об этом ТАСС рассказал духовный наставник староверки, иерей Игорь Мыльников.

«Ищем помощницу или помощника ей. Сделали запрос по всей России. <…> Я позвонил директору заповедника „Хакасского“ Виктору Владимировичу Непомнящему, тоже его озадачил этой проблемой», — сообщил священнослужитель.

Постоянная помощь особенно важна для Лыковой перед наступлением зимы. Несмотря на преклонный возраст, женщина продолжает самостоятельно вести хозяйство, ухаживать за животными и заботиться о доме. Однако в этом году привычные трудности таёжной жизни усугубились появлением медведя, который неоднократно выходил к её жилищу.

Осенью помощник отшельницы не только занимался повседневными делами, но и участвовал в отпугивании опасного хищника. Впрочем, последние недели медведь возле заимки не появлялся. По словам Мыльникова, зверь, вероятнее всего, уже залёг в зимнюю спячку. Волков поблизости от дома Лыковой также не замечали.

Проблема с медведями тревожила отшельницу на протяжении нескольких месяцев. Как рассказывал Life.ru, Агафье Лыковой приходилось отпугивать хищников петардами и выстрелами из ружья. Женщина жаловалась на необычайно частое появление косолапых возле заимки. Один из зверей подходил настолько близко, что староверке пришлось прятаться в доме.

Агафья Лыкова — последняя представительница знаменитой семьи староверов, которая с 1937 года жила в полной изоляции в Западных Саянах. В 1978 году отшельников случайно обнаружили геологи. Тогда в семье оставались отец Карп Лыков и четверо его детей. В последующие годы все родственники Агафьи умерли, а сама она отказалась покидать родную заимку. С 2001 года территория её проживания входит в состав заповедника «Хакасский».