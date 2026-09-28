Юрист-международник и политолог Кира Сазонова заявила, что только два человека с трибуны ООН публично осудили события начала 2026 года, когда на глазах у мировой общественности был фактически выкраден легитимно избранный президент Венесуэлы.

В эфире радио Sputnik она уточнила, что этими людьми стали министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, которые единственные артикулировали проблему на высшем международном уровне.

Сазонова подчеркнула, что именно российский и бразильский лидеры прямо заявили о грубейшем нарушении всех международных правил и норм в отношении суверенного государства. По её словам, все остальные участники дискуссии в ООН предпочли сделать вид, будто ничего не произошло, проигнорировав вопиющий прецедент вмешательства во внутренние дела латиноамериканской страны.

Ранее Life.ru сообщал, что Лавров потребовал освобождения Мадуро и его супруги из-под стражи в США. По словам главы МИД РФ, американская операция в Венесуэле является нарушением международных норм.