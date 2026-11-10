Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить обстоятельства задержания порядка 150 молодых людей в центре Москвы. Особую обеспокоенность депутата вызвали сообщения о возможных нарушениях прав несовершеннолетних во время полицейского рейда на Китай-городе 7 ноября.

В обращении к главе МВД Останина указала на жалобы задержанных и их родителей. По их словам, полицейские не всегда объясняли причины доставления в отделы, а некоторых молодых людей забирали, несмотря на отсутствие признаков алкогольного опьянения.

Отдельные претензии касаются обращения с несовершеннолетними. Как утверждают заявители, родителей не всегда своевременно уведомляли о местонахождении подростков, а доступ законных представителей в отделы полиции был затруднён. Некоторые ребята, по поступившим сообщениям, провели в автозаках и отделениях более трёх часов.

Останина попросила МВД предоставить точное число доставленных в полицию, уточнить, сколько среди них было несовершеннолетних и на какое количество человек составили административные протоколы. Депутат также хочет узнать, сколько подростков отпустили без оформления документов и были ли среди них поставленные на профилактический учёт.

Кроме того, парламентарий потребовала проверить, разъясняли ли задержанным их права, предоставляли ли возможность телефонного разговора, своевременно ли связывались с родителями и соблюдали ли требования к раздельному содержанию несовершеннолетних и взрослых. При этом депутат подчеркнула, что поддерживает профилактические мероприятия полиции, если они проводятся с соблюдением законодательства и прав детей.

В столичном главке МВД ранее объяснили рейд необходимостью поддержания общественного порядка и пресечения административных правонарушений, в том числе распития алкоголя в общественных местах.

Ранее Life.ru сообщал о массовом полицейском рейде на Китай-городе 7 ноября. По информации СМИ, к парку «Горка» прибыли более десяти автозаков, а молодых людей доставляли в отделения полиции из переулков, от баров и клубов. Уже тогда родственники задержанных сообщали о трудностях с получением информации о своих детях.