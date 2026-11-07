К парку «Горка» в Большом Спасоглинищевском переулке приехали больше десяти автозаков. Как сообщает Mash, там прошла основная часть рейда, в ходе которого в центре Москвы задержали более 150 подростков и молодых людей.

По данным канала, людей забирали возле баров и клубов, а также прямо с улицы. Mash связывает рейд с жалобами местных жителей на шум и сообщает о задержаниях и в других местах в центре столицы.

Родственники задержанных рассказали, что молодых людей отвезли в отделы полиции «Басманный» и «Таганский». На момент публикации Mash они оставались во дворах отделов. Официального подтверждения числа задержанных и оснований для их доставления в отделы пока нет.