Полицейский рейд накрыл Китай-город: Более 150 молодых людей увезли в отделы
Более 150 подростков задержали у баров в центре Москвы
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К парку «Горка» в Большом Спасоглинищевском переулке приехали больше десяти автозаков. Как сообщает Mash, там прошла основная часть рейда, в ходе которого в центре Москвы задержали более 150 подростков и молодых людей.
По данным канала, людей забирали возле баров и клубов, а также прямо с улицы. Mash связывает рейд с жалобами местных жителей на шум и сообщает о задержаниях и в других местах в центре столицы.
Родственники задержанных рассказали, что молодых людей отвезли в отделы полиции «Басманный» и «Таганский». На момент публикации Mash они оставались во дворах отделов. Официального подтверждения числа задержанных и оснований для их доставления в отделы пока нет.
В ночь на 1 ноября на Китай-городе уже проверяли документы у молодых людей, собравшихся возле заведений и во дворах на Хэллоуин. Очевидцы сообщали о потасовках и вызовах скорой. Тогда в пресс-службе МВД заявили, что сведений о задержаниях к ним не поступало.