Останки пропавших моряков нашли на сгоревшем у Камчатки «Триумфе»

Останки пропавших моряков нашли на сейнере «Триумф», который загорелся у берегов Камчатки. Следователи осмотрели судно и нашли тела погибших, сообщили в Восточном МСУТ СК России.

«Сегодня следователями и следователями-криминалистами транспортного управления СК проведён осмотр сгоревшего судна, в ходе которого обнаружены и извлечены останки тел погибших», — рассказали в ведомстве.

Судно «Триумф» с погибшими. Видео © Telegram / Восточное МСУ на транспорте СК России

Следствие рассматривает три версии произошедшего. Среди них — неисправность электрооборудования судна, нарушение членами экипажа правил пожарной безопасности и несоблюдение требований технической эксплуатации судна.

Чтобы установить личности погибших и выяснить обстоятельства их смерти, специалисты назначили судебно-медицинские и генетические экспертизы.

Напомним, пожар на «Триумфе» произошёл ночью 26 сентября в Тихом океане. На борту находились 29 человек. Проходившее рядом судно «Персей» спасло 25 моряков. После этого их доставили в Петропавловск-Камчатский. Пострадавших к берегу перевёз буксир «Морской». Ранее Life.ru сообщал, что перед пожаром «Триумф» направлялся к месту ремонта.