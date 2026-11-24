Останки ребёнка, жившего около трёх миллионов лет назад на территории современной Южной Африки, заставили учёных усомниться в существующей классификации древних родственников человека. Международная группа исследователей под руководством профессора Свободного университета Брюсселя Габриэле Махо обнаружила признаки того, что окаменелости, которые десятилетиями относили к одному виду, могли принадлежать разным эволюционным ветвям. Результаты работы опубликованы в научном журнале npj Palaeoecosystems.

Знаменитые останки ребёнка из Таунга обнаружили ещё в 1924 году. Именно эта находка позволила впервые описать африканского австралопитека (Australopithecus africanus) и стала одним из важнейших свидетельств африканского происхождения человечества. Теперь исследователи уточнили возраст окаменелости — от 2,96 до 3,03 млн лет.

Сравнив строение зубов и особенности развития мозга ребёнка с другими находками, специалисты выявили существенные различия. Некоторые останки из пещер Стеркфонтейна, которые прежде причисляли к африканским австралопитекам, предположительно принадлежали другим видам древних гоминин. Их представители могли населять одну территорию как одновременно, так и в разные эпохи.

Одним из факторов такого разнообразия исследователи считают климатические изменения. Чередование засушливых и влажных периодов вынуждало древние популяции мигрировать. Одни группы оказывались в географической изоляции и развивались независимо, другие вновь вступали в контакт и скрещивались между собой.

Анализ ископаемой пыльцы также позволил предположить, что в далёком прошлом окрестности Таунга были значительно влажнее и богаче древесной растительностью, чем сегодня. Учёные обнаружили следы растений, которые сейчас встречаются преимущественно в нескольких сотнях километров от места находки.

По мнению авторов исследования, эволюция древних родственников человека представляла собой сложную сеть взаимодействующих популяций, а не последовательную смену одних видов другими.

Ранее Life.ru рассказывал, что найденные в Южной Африке останки австралопитеков оказались почти на миллион лет старше, чем предполагалось. Благодаря анализу радиоактивных изотопов исследователи оценили возраст окаменелостей из пещер Стеркфонтейна примерно в 3,5 млн лет вместо первоначальных 2,6 млн. Это открытие также поставило под сомнение существующие представления о хронологии эволюции человека.