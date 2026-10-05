Остановите плёнку, это кино я уже смотрел: Большинство украинцев не хотят второго срока Зеленского

Больше половины опрошенных украинцев считают, что Владимир Зеленский должен ограничиться одним сроком и не участвовать в следующих президентских выборах. Такие данные опубликовал Киевский международный институт социологии по итогам сентябрьского исследования.

За один срок высказались 53% респондентов. В декабре 2025 года такой позиции придерживались 46%. При этом 42% сейчас считают, что Зеленский должен снова баллотироваться, ещё 5% не определились с ответом.

Опрос также показал рост негативных эмоций по отношению к украинским властям. О разочаровании заявили 44% участников исследования против 36% в декабре прошлого года, о чувстве стыда — 33% против прежних 20%. Надежду при этом испытывают 23% опрошенных, злость — 20%.

Одновременно большинство респондентов не поддерживают проведение выборов прямо сейчас. Против голосования в нынешних условиях выступили 71%, за — 24%, ещё 4% затруднились ответить.

Исследование проводилось с 12 по 21 сентября методом телефонных интервью. В нём приняли участие 1002 совершеннолетних гражданина, находившихся на подконтрольной Киеву территории. Украинцы, выехавшие за границу после февраля 2022 года, в выборку не включались.

Ранее Life.ru рассказывал, что в одном из недавних опросов 72% украинцев возложили на Зеленского политическую ответственность за коррупцию в его окружении. Тогда половина респондентов также назвала коррупцию во власти одной из наиболее волнующих проблем страны.