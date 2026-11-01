Магазин «Вещдок», связанный с комиком Данилой Поперечным*, распродаёт остатки прежних коллекций и пока не планирует новые поставки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, корреспондент которого пообщался с менеджерами.

По словам сотрудников, в наличии осталось около десяти худи. Обновления ассортимента в ближайшее время не ожидается. Часть товаров, включая виниловые пластинки и туровые футболки, уже закончилась. На оставшиеся позиции действуют скидки до 20%.

По данным канала, продажи в Петербурге прекратились в январе 2023 года. В Москве, как говорится в публикации, сохранилась одна работающая точка, последнюю активность которой зафиксировали в октябре 2026-го.

Mash также сообщает о снижении среднего чека с 8,2 тысячи рублей в 2023 году до 2,9 тысячи в 2026-м. При этом канал приводит показатель выручки в 2,2 миллиона рублей, но в исходном сообщении не раскрывает период расчёта и документы, позволяющие сопоставить эти данные.

Продавцы одежды и обуви чаще других пересматривают работу физических магазинов. Как писал Life.ru 21 октября, к концу сентября около 60 ретейлеров начали сокращать сети, менять формат работы либо столкнулись с финансовыми трудностями. Из них 37 брендов представляли сегмент одежды и обуви. Среди причин аналитики назвали рост расходов на содержание торговых точек и переход покупателей на маркетплейсы.