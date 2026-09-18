Оставила всё и исчезла: В Петербурге больше недели ищут девушку — родные подозревают аферистов

В Петербурге разыскивают 26-летнюю Анастасию, которая больше недели не выходит на связь. Перед исчезновением девушка оставила дома телефон, паспорт и другие личные вещи, а камеры в последний раз заметили её 11 сентября в районе станций метро «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского».

Анастасия живёт отдельно от родителей в Приморском районе. По словам близких, накануне исчезновения она заходила к ним в гости. Когда родные позже пришли в её квартиру, там остались телефон, ноутбук, документы и вещи, которые девушка обычно брала с собой, пишет Mash на Мойке.

Прошлым летом Анастасия окончила вуз по специальности, связанной с программированием. Родные рассказывают, что после выпуска ей долго не удавалось найти постоянную работу и она сильно переживала из-за этого. В последнее время, по их словам, её состояние стало спокойнее.

Как следует из записей камер, за несколько дней до исчезновения девушку неоднократно замечали возле «Новочеркасской» и «Площади Александра Невского». При этом, как утверждают родственники, близких людей в этих районах у Анастасии нет. Последняя известная фиксация относится к 11 сентября — после этого её след теряется.

Семья уже обратилась в полицию, правоохранители изучают записи с камер наблюдения. Родственники допускают, что девушка могла попасть под влияние мошенников, которые дистанционно давали ей указания и направляли по городу. Подтверждения этой версии со стороны полиции пока нет.

Подобные схемы дистанционного управления жертвами в Петербурге уже фиксировались. Ранее Life.ru рассказывал, как дочь режиссёра Рудольфа Фурманова по указанию телефонных мошенников отключила охрану квартиры и оставила ключи под ковриком. После этого из жилья вынесли крупную сумму денег и драгоценности. Подозреваемых удалось задержать, а следствие возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере.