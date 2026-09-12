Студентки-воровки засветили лица на камеру при краже ₽150 млн у дочки Фурманова
Обложка © Telegram / Петербургская полиция
Полиция показала задержание двух девушек, подозреваемых в краже почти 150 млн рублей из квартиры 22-летней актрисы Александринского театра Елизаветы Фурмановой, дочери народного артиста Рудольфа Фурманова. На кадрах оперативники задерживают предполагаемых участниц преступления в разных районах Петербурга и Ленобласти.
Полиция показала задержание подозреваемых в краже 150 млн у актрисы в Петербурге. Видео © Telegram / Петербургская полиция
Актриса обратилась в полицию в ночь на 11 сентября. Она сообщила, что из сейфа в квартире дома №139 по Невскому проспекту пропали деньги и ювелирные изделия.
Девушка стала жертвой мошенников. По их указанию она отключила охранную сигнализацию и оставила ключи от квартиры под придверным ковриком.
Первую подозреваемую задержали спустя несколько часов после заявления. Ей оказалась 20-летняя приезжая из Московской области. Вторую девушку, студентку петербургского вуза, полицейские нашли во Всеволожске. Обе попали на камеры наблюдения у подъезда, когда шли забирать деньги.
У задержанных изъяли часть похищенного. Обеих поместили под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ. Речь идёт о краже в особо крупном размере.
Ранее Life.ru сообщал, что двух студенток задержали по делу о краже 150 млн рублей из квартиры семьи покойного народного артиста Рудольфа Фурманова. По данным издания, потерпевшая — 22-летняя актриса Елизавета Фурманова. Из дома украли $700 тысяч, €500 тысяч и 30 млн рублей наличными. Также пропали украшения примерно на $50 тысяч.
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