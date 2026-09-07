Оставили в одних носках: Дошкольника поставили голым перед группой за «плохой» рисунок

Пятилетнего воспитанника детсада в Бангкоке заставили раздеться и встать перед всей группой из-за незаконченной раскраски. Родители мальчика обратились в полицию и Фонд помощи детям и женщинам Павины Хонгсакул. Детали истории приводит The Thaiger.

Инцидент произошёл 27 августа. Бабушка ребёнка заметила, что после занятий его форма была надета наизнанку. Мальчик рассказал, что помощница воспитателя сняла с него одежду, оставив только носки, а затем поставила перед другими детьми. Сверстники начали над ним смеяться.

Сначала бабушка не сообщила о случившемся родителям, поэтому на следующий день ребёнок вновь отправился в детсад. Вскоре он стал замкнутым, у него нарушились сон и аппетит, а возвращаться на занятия мальчик отказывался. Матери он обо всём рассказал 29 августа.

Как утверждает женщина, помощница воспитателя призналась в случившемся во время личного разговора в мессенджере. Она объяснила наказание тем, что мальчик якобы плохо себя вёл, а бить его она не хотела. После этого сотрудники детсада попросили мать удалить сообщения об инциденте из родительского чата, но она отказалась, чтобы сохранить доказательства.

30 августа семья подала заявление в полицию, а на следующий день встретилась с руководством учреждения. По словам родителей, им сообщили, что помощнице могут сделать только предупреждение, и предложили перевести самого мальчика в другую группу. Семья на это не согласилась.

Фонд намерен через советника губернатора Бангкока добиться создания комиссии и проследить за расследованием. Ребёнку также предложили пройти психологическое обследование и получить необходимую помощь.

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