Оставили за бортом: В Испании раскрыли, почему главу ЕС не допустили к переговорам с РФ
El País: Каллас никогда не считалась реальным кандидатом на переговоры с РФ
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Глава европейской дипломатии Кая Каллас никогда всерьёз не рассматривалась в качестве представителя Евросоюза на переговорах с Россией. Несмотря на её желание участвовать в диалоге с Москвой, европейские лидеры изначально ориентировались на другие кандидатуры. Об этом сообщает испанская газета El País.
Причина заключается прежде всего в предполагаемом формате переговоров. Представлять Европу должны либо профильные специалисты, либо главы государств и правительств. Поэтому Каллас не считалась подходящей кандидатурой для самостоятельного руководства европейской делегацией.
При этом дело не только в жёсткой позиции Каллас по отношению к Москве или её нахождении в российских санкционных списках. Главным фактором стал выбор европейскими странами коллективной модели переговоров.
Ранее Life.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков объяснил отсутствие Каллас в переговорной группе её конфликтами с европейскими политиками. По мнению парламентария, глава евродипломатии не смогла выстроить конструктивные отношения ни с Вашингтоном, ни с рядом европейских столиц. Он также предположил, что на её положении сказалась критика администрации Дональда Трампа.