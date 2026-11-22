Глава европейской дипломатии Кая Каллас никогда всерьёз не рассматривалась в качестве представителя Евросоюза на переговорах с Россией. Несмотря на её желание участвовать в диалоге с Москвой, европейские лидеры изначально ориентировались на другие кандидатуры. Об этом сообщает испанская газета El País.

Причина заключается прежде всего в предполагаемом формате переговоров. Представлять Европу должны либо профильные специалисты, либо главы государств и правительств. Поэтому Каллас не считалась подходящей кандидатурой для самостоятельного руководства европейской делегацией.

При этом дело не только в жёсткой позиции Каллас по отношению к Москве или её нахождении в российских санкционных списках. Главным фактором стал выбор европейскими странами коллективной модели переговоров.