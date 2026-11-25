Франция рискует лишиться прав на огромную акваторию Тихого океана из-за территориального спора с Вануату. В центре международных разбирательств оказались два необитаемых вулканических острова — Мэтью и Хантер. На кону — исключительная экономическая зона площадью около 350 тысяч квадратных километров, сопоставимая с территорией Германии, пишет The Guardian.

Суммарная площадь островов составляет всего 1,3 квадратного километра, однако их ценность заключается в окружающих водах, богатых рыбными запасами и потенциальными ресурсами морского дна.

Власти Вануату 31 августа обратились в Международный суд ООН, потребовав признать суверенитет государства над островами и определить морскую границу с Новой Каледонией. Поскольку Париж пока не согласился на юрисдикцию суда, 23 октября островное государство инициировало отдельное арбитражное разбирательство в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

Вануату намерено добиться признания спорных островов скалами, непригодными для поддержания человеческой жизни. В таком случае они не смогут иметь собственной исключительной экономической зоны, а ширина прилегающих к ним территориальных вод будет ограничена 12 морскими милями.

До 1980 года Вануату находилось под совместным управлением Великобритании и Франции. После обретения независимости государство продолжило отстаивать права на острова, ссылаясь на многовековые связи с ними коренного населения. Париж, в свою очередь, считает Мэтью и Хантер частью Новой Каледонии.

Вопрос о принадлежности самой Новой Каледонии также неоднократно становился причиной политических конфликтов. В 2018 году большинство участников референдума высказались за сохранение территории в составе Франции. Однако противоречия между сторонниками независимости и Парижем сохранились. В мае 2024 года попытка изменить местное избирательное законодательство спровоцировала массовые беспорядки, на фоне которых Франция ввела войска в Новую Каледонию. Военнослужащих привлекли к охране портов и аэропорта, а на территории ввели режим чрезвычайного положения.