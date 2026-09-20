«Тут нечего обсуждать»: Макрон отреагировал на американский Сен-Пьер на карте Трампа

Эмманюэль Макрон заявил, что Сен-Пьер и Микелон останется французской территорией, несмотря на появление архипелага в цветах США на опубликованной Дональдом Трампом карте. Президент Франции высказался об этом во время визита на острова.

«Для нас очевидно, что это французская территория… мы этому привержены, тут не может быть обсуждений», — заявил Макрон.

Он также дал понять, что Париж не намерен регулярно доказывать принадлежность архипелага из-за подобных публикаций. Французский лидер прибыл на Сен-Пьер и Микелон 19 сентября.

В ходе поездки Макрон должен встретиться с премьер-министром Канады Марком Карни. Французские СМИ также ожидают от президента заявлений о стратегическом значении архипелага и присутствии Франции в северной части Атлантики.

Трамп уже не впервые экспериментирует с географией в своих публикациях и заявлениях. 7 сентября Life.ru рассказывал о карте, на которой Канада, Мексика, Гренландия и несколько французских заморских территорий, включая Сен-Пьер и Микелон оказались в цветах флага США. Ранее американский лидер заговорил и о возможном переименовании Атлантического и Тихого океанов, продолжив серию инициатив вокруг географических названий. До этого внимание неоднократно привлекали его заявления о Гренландии и Канаде, которые вызывали реакцию властей этих территорий и государств.