Осуждённая за растрату ₽1,3 млн экс-ректор СГМУ попросила Путина о помиловании

Бывший ректор Северного государственного медицинского университета Любовь Горбатова попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Она отбывает двухлетний срок по делу о растрате 1,3 млн рублей.

В обращении Горбатова заявила, что не считает себя виновной. По её словам, деньги вуза пошли на юридическую помощь сотрудникам, а сама она действовала в интересах университета.

«Никаких корыстных целей не имела и средства не похищала», — говорится в прошении.

Горбатова также сослалась на состояние здоровья. По её словам, после заключения ухудшилось самочувствие как у неё самой, так и у её мужа.

Как утверждается в обращении, прошение поддержала комиссия по помилованию Вологодской области. За освобождение экс-ректора также выступили представители общественных и церковных организаций, её коллеги и ученики. Всего, по этим данным, поддержку выразили более двух тысяч человек.

Октябрьский районный суд Архангельска вынес Горбатовой приговор 6 февраля 2026 года. Суд установил, что она использовала 1,3 млн рублей университета для оплаты услуг адвоката себе и сотрудникам вуза. Экс-ректор вину не признала.

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