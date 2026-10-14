Осуждённая на семь лет Битмама потребовала пересмотреть дело о мошенничестве

Осуждённая на семь лет колонии криптоблогер Валерия Федякина, известная как Битмама, добивается пересмотра уголовного дела о мошенничестве на 2,2 миллиарда рублей. Защита просит кассационный суд вернуть материалы на новое рассмотрение из-за противоречий между приговором и последующими решениями следствия. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Артём Рябцов.

По словам защитника, одни и те же финансовые операции получили разную правовую оценку в двух уголовных делах. Кроме того, инвестор, по заявлению которого первоначально начали расследование в отношении Федякиной, впоследствии сам оказался обвиняемым. Адвокат утверждает, что апелляционная инстанция отказалась изучать эти обстоятельства.

Речь идёт о бизнесмене Гагике Гулакяне. В сентябре 2023 года он обратился в правоохранительные органы, заявив, что передал криптоблогеру более 6,7 миллиарда рублей для краткосрочных инвестиций с обещанной доходностью в 1%. По его словам, вложенные средства ему не вернули.

Впоследствии Гулакяна задержали по делу о незаконной банковской деятельности. Фигуранткой того же расследования стала и Битмама. В начале октября следствие также включило в дело статью об организации преступного сообщества. Федякина продолжает отрицать вину и утверждает, что сама пострадала от мошенников.

В июне 2025 года Пресненский районный суд Москвы назначил блогеру семь лет лишения свободы и постановил взыскать с неё 2,2 миллиарда рублей. Позднее Мосгорсуд оставил срок наказания без изменений, однако пересмотрел решения относительно части арестованного имущества.

После апелляции Федякиной вернули возможность распоряжаться тремя смартфонами и ноутбуком. При этом под обеспечительными мерами остались автомобиль Rolls-Royce и изъятые денежные средства. Теперь защита рассчитывает добиться повторного судебного разбирательства.

Ранее Life.ru сообщал о новом уголовном деле против Битмамы и Гагика Гулакяна. Следствие заподозрило фигурантов в организации преступного сообщества. Оба не признают вину по новому делу.