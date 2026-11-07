Осуждённая в России блогер Лиза Миллер (Елизавета Батюта) приобрела квартиру в одном из жилых комплексов Дубая, расположенном на побережье Персидского залива. Покупку недвижимости следствие расценило как способ легализации денежных средств. Об этом пишет РИА «Новости».

Площадь апартаментов составляет 108,3 квадратного метра. В них предусмотрены две спальни. Квартира находится в высотном здании, совмещающем жилую и гостиничную функции, в одном из наиболее посещаемых туристами районов эмирата. Ценовой диапазон недвижимости в комплексе широк: самые доступные апартаменты оцениваются в 55,1 миллиона рублей, стоимость наиболее дорогих достигает 771,7 миллиона.

В описании объекта среди преимуществ указаны частный пляж с пляжным клубом, ландшафтный сад, бассейны и оборудованная зона отдыха на крыше. Инфраструктура также включает рестораны, бары, фитнес-центр, кинотеатр, винный погреб, площадку для барбекю и детские игровые зоны.

Напомним, блогера Лизу Миллер заочно приговорили к четырём годам колонии общего режима по делу об отмывании более 76 млн рублей. Кроме того, суд назначил ей штраф в размере 1 млн рублей. 36-летнюю Батюту признали виновной по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Суд также на два года запретил блогеру заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов и каналов в интернете. В доход государства конфискован эквивалент имущества на сумму свыше 76 млн рублей.