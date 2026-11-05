Боец смешанных единоборств Заур Исмаилов, осуждённый за осквернение памятника ветеранам МЧС в Москве, вновь оказался под арестом. На этот раз спортсмена отправили в СИЗО из-за предполагаемого уклонения от принудительных работ, назначенных ему по приговору суда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

В октябре суд заключил Исмаилова под стражу как осуждённого, «скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания, не связанного с лишением свободы». Защита бойца уже обжаловала решение. Подробности его задержания не раскрываются.

История началась в декабре 2025 года, когда спортсмен опубликовал в соцсетях видео необычной тренировки. На кадрах он отрабатывал удары по одной из фигур памятника «Ветеранам МЧС России» на Кременчугской улице в районе Фили-Давыдково. Ролик вызвал общественный резонанс и привлёк внимание правоохранителей.

В марте 2026 года Дорогомиловский суд признал Исмаилова виновным в осквернении памятника и назначил полтора года принудительных работ. Кроме того, десять процентов его заработка постановили удерживать в доход государства. Во время разбирательства боец полностью признал вину и раскаялся. До вынесения приговора спортсмен находился в СИЗО. Теперь вопрос о его дальнейшем содержании под стражей вновь рассматривается в связи с исполнением назначенного наказания.

Напомним, что ранее о Заур Исмаилов получил приговор за «спарринг» с памятником ветеранам МЧС. Тогда суд установил, что боец использовал монумент в качестве спортивного инвентаря и разместил запись тренировки в интернете. За осквернение памятника спортсмен получил 18 месяцев принудительных работ.