СК возбудил дело после осквернения памятника бойцам СВО в Пермском крае
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В Пермском крае возбудили уголовное дело после осквернения памятника участникам специальной военной операции. Региональное управление Следственного комитета расследует появление оскорбительной надписи на мемориале в Берёзниках.
«В социальных медиа сообщалось, что в городе Берёзники мужчина написал оскорбительную надпись на стеле монумента, установленного в честь участников СВО. По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления , предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (осквернение памятников, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов)», — говорится в сообщении.
Ситуацией также заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю краевого следственного управления Денису Головкину лично доложить о ходе уголовного дела. Глава ведомства потребовал представить информацию о выясненных обстоятельствах произошедшего.
Ранее Life.ru сообщал о повреждении могилы участника СВО в посёлке Углеуральском Пермского края. Инцидент стал известен 2 октября после появления сообщений в социальных сетях. Неизвестные испортили памятник и флаги, установленные на захоронении военнослужащего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 244 УК РФ об осквернении мест захоронения. Сотрудники ведомства осмотрели могилу, приступили к допросам свидетелей и поиску причастных. Александр Бастрыкин также потребовал от руководства регионального управления доложить о ходе расследования и его результатах.