СК возбудил дело после осквернения памятника бойцам СВО в Пермском крае

В Пермском крае возбудили уголовное дело после осквернения памятника участникам специальной военной операции. Региональное управление Следственного комитета расследует появление оскорбительной надписи на мемориале в Берёзниках.

«В социальных медиа сообщалось, что в городе Берёзники мужчина написал оскорбительную надпись на стеле монумента, установленного в честь участников СВО. По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления , предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (осквернение памятников, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов)», — говорится в сообщении.

Ситуацией также заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю краевого следственного управления Денису Головкину лично доложить о ходе уголовного дела. Глава ведомства потребовал представить информацию о выясненных обстоятельствах произошедшего.