В Пермском крае неизвестные повредили могилу участника СВО

В посёлке Углеуральском Пермского края неизвестные повредили памятник и флаги на могиле участника СВО. После публикаций в соцсетях Следственный комитет начал расследование уголовного дела.

Следователи осмотрели захоронение и начали искать тех, кто устроил погром. Сейчас они допрашивают свидетелей и устанавливают причастных к случившемуся. О расследовании потребовал доложить глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю управления ведомства по региону Денису Головкину представить информацию о ходе и результатах дела. Контроль за исполнением поручения оставили за центральным аппаратом СК. Дело завели по статье 244 УК РФ об осквернении мест захоронения.

Ранее Life.ru писал, что на центральном кладбище села Родино в Алтайском крае повредили захоронения участников СВО, флаги и металлические конструкции. Злоумышленники оборвали полотнища, согнули флагштоки и испортили элементы рядом с могилами. Местные власти назвали это актом вандализма. В региональном управлении МВД сообщили, что устанавливают все обстоятельства инцидента. После проверки правоохранители примут решение.