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Опубликовано 2 октября, 23:31

В Пермском крае неизвестные повредили могилу участника СВО

Обложка © VK / Наталья Сокуровская

Обложка © VK / Наталья Сокуровская

В посёлке Углеуральском Пермского края неизвестные повредили памятник и флаги на могиле участника СВО. После публикаций в соцсетях Следственный комитет начал расследование уголовного дела.

Следователи осмотрели захоронение и начали искать тех, кто устроил погром. Сейчас они допрашивают свидетелей и устанавливают причастных к случившемуся. О расследовании потребовал доложить глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю управления ведомства по региону Денису Головкину представить информацию о ходе и результатах дела. Контроль за исполнением поручения оставили за центральным аппаратом СК. Дело завели по статье 244 УК РФ об осквернении мест захоронения.

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Ранее Life.ru писал, что на центральном кладбище села Родино в Алтайском крае повредили захоронения участников СВО, флаги и металлические конструкции. Злоумышленники оборвали полотнища, согнули флагштоки и испортили элементы рядом с могилами. Местные власти назвали это актом вандализма. В региональном управлении МВД сообщили, что устанавливают все обстоятельства инцидента. После проверки правоохранители примут решение.

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