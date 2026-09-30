90-летней маме Соседова понадобилась помощь медиков на похоронах сына

Девяностолетней матери музыкального критика Сергея Соседова Антонине Петровне стало плохо во время похорон сына на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Об этом передаёт корреспондент Life.ru.

У женщины поднялось давление после спуска гроба в могилу. Прибывшие медики оказали ей помощь и дали успокоительное на месте. По словам женщины, у неё были тёплые и очень доверительные отношения с сыном. Сейчас она тяжело переживает боль утраты.