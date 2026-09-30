90-летней маме Соседова понадобилась помощь медиков на похоронах сына
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Девяностолетней матери музыкального критика Сергея Соседова Антонине Петровне стало плохо во время похорон сына на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Об этом передаёт корреспондент Life.ru.
У женщины поднялось давление после спуска гроба в могилу. Прибывшие медики оказали ей помощь и дали успокоительное на месте. По словам женщины, у неё были тёплые и очень доверительные отношения с сыном. Сейчас она тяжело переживает боль утраты.
Напомним, Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Он окончил факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, после чего начал карьеру в печатной прессе. Долгие годы Соседов сотрудничал с НТВ, где вёл «За гранью» и входил в жюри проектов «Суперстар!» и «ВИА Суперстар!». Причиной смерти музыкального критика стали последствия тяжёлой травмы головы после падения. Прощание с Сергеем Соседовым прошло сегодня, 30 сентября, с участием Королёвой, Пескова и Запашного. Его похоронили рядом с отцом.
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