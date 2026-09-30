Музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Могила журналиста находится рядом с захоронением его отца.

Сергея Соседова похоронили рядом с отцом на Перепечинском кладбище. Видео © Life.ru

Перед похоронами в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве прошла открытая церемония прощания. Проводить Соседова в последний путь пришли его родственники, друзья, коллеги и поклонники. В ходе церемонии состоялось отпевание. После завершения прощания гроб с телом журналиста вынесли из зала под аплодисменты собравшихся.

Среди пришедших проститься с Соседовым были певица Наташа Королёва, пародист Александр Песков, дрессировщик Эдгард Запашный, певица Азиза и другие представители шоу-бизнеса.

Ранее Life.ru показывал, как звёзды и близкие прощались с Соседовым. На церемонию приехали десятки коллег, друзей и поклонников музыкального критика. Сергей Соседов умер 23 сентября в Якутии на 59-м году жизни.