Убитую горем 90-летнюю маму Сергея Соседова сняли на церемонии прощания

90-летняя мама Сергея Соседова Антонина Петровна приехала на церемонию прощания со своим сыном, музыкальным критиком и телеведущим. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

90-летняя мама Сергея Соседова Антонина Петровна приехала на церемонию прощания. Видео © Life.ru

Убитая горем мать принимает соболезнования возле гроба вместе со старшим братом покойного Владимиром. Проводить Сергея Соседова в последний путь пришли российские звёзды, в том числе певица Наташа Королёва, пародист Александр Песков и дрессировщик Эдгард Запашный.

Траурное мероприятие проходит в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве. После церемонии тело Соседова перевезут в Подмосковье. Его похоронят на Перепечинском кладбище рядом с отцом, который скончался в 2009 году.