Убитую горем 90-летнюю маму Сергея Соседова сняли на церемонии прощания
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90-летняя мама Сергея Соседова Антонина Петровна приехала на церемонию прощания со своим сыном, музыкальным критиком и телеведущим. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
90-летняя мама Сергея Соседова Антонина Петровна приехала на церемонию прощания. Видео © Life.ru
Убитая горем мать принимает соболезнования возле гроба вместе со старшим братом покойного Владимиром. Проводить Сергея Соседова в последний путь пришли российские звёзды, в том числе певица Наташа Королёва, пародист Александр Песков и дрессировщик Эдгард Запашный.
Траурное мероприятие проходит в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве. После церемонии тело Соседова перевезут в Подмосковье. Его похоронят на Перепечинском кладбище рядом с отцом, который скончался в 2009 году.
Напомним, Сергея Соседова не стало 23 сентября, ему было 58 лет. Музыкальный критик долгое время работал на НТВ, был ведущим программы «За гранью» и членом жюри шоу «Суперстар!» и «ВИА Суперстар!». К смерти телеведущего привели последствия серьёзной черепно-мозговой травмы, полученной при падении. Незадолго до трагедии он записал видеообращение с приглашением на конкурс в Якутии.
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