«Хоть бы пережить»: Соседова привезли в Москву в цинковом гробу и готовят к скромным похоронам
Семья Сергея Соседова готовится к прощанию и скромным похоронам 30 сентября
Обложка © VK / Сергей Соседов
Тело музыкального критика Сергея Соседова доставили из Якутии в Москву и передали родственникам вечером 28 сентября. Его 90-летняя мать Антонина Петровна рассказала, что сына привезли в специальном цинковом гробу.
Использование цинкового контейнера при перевозке тела на большое расстояние является обычной практикой. Он герметично закрывается и затем помещается в деревянный ящик. Семья готовится к скромным похоронам.
«Привезли его в цинковом гробу… Прощание пройдёт на Троекуровском кладбище в 11:00. Серёжа будет похоронен рядом с отцом», — рассказала женщина Аиф.
Прощание состоится 30 сентября в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища и будет открытым. После церемонии Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье, где находится могила его отца Василия Матвеевича. Антонина Петровна призналась, что тяжело переживает смерть сына.
«Надо как-то держаться… У меня сил нет, не знаю, как завтра это выдержать. Хоть бы пережить завтра... Бросил он меня, бросил… Никто со мной уже так возиться не будет», — сказала она.
Сергей Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри, куда приехал для участия в конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Согласно результатам экспертизы, причиной смерти стали кровоизлияние и отёк мозга после падения.
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