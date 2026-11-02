Стилистку Лерчек Эльвиру Янковскую, получившую условный срок по делу о продаже поддельной продукции, встретили криками у здания суда. После заседания она вышла к журналистам и фанаткам, но подробные комментарии давать не стала. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Стилистку Лерчек Эльвиру Янковскую после суда встретили цветами и криками. Видео © Life.ru

На вопрос о дальнейших планах женщина ответила, что прежде всего хочет обнять детей.

Эльвиру Янковскую признали виновной в мошенничестве при продаже поддельных вещей под видом оригинальных. По материалам дела, она предлагала клиентам одежду и аксессуары Christian Dior, Prada и других брендов, закупая товары на московских рынках «Садовод», «Люблино» и «Дубровка». Потерпевшими признали семь человек, а общий ущерб превысил 5 млн рублей.