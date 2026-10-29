Осуждённую за убийство нарушительницу УДО засекла камера наблюдения в Петербурге
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Камера с распознаванием лиц помогла задержать в Санкт-Петербурге 44-летнюю женщину, находившуюся в федеральном розыске. Ранее её осудили за убийство, а после условно-досрочного освобождения она нарушила установленные условия.
Женщину разыскивали сотрудники УФСИН по Магаданской области. Поздним вечером 27 октября, около 23:00, система видеонаблюдения зафиксировала её на улице Хошимина, неподалёку от станции метро «Проспект Просвещения».
Сигнал передали дежурным нарядам, и уже через несколько минут на место прибыли росгвардейцы. Они задержали разыскиваемую и доставили в 58-й отдел полиции. О её местонахождении уведомили инициатора розыска, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве, совершённом 23 года назад. По версии следствия, к расправе над 27-летним иностранцем причастны четыре человека. Один из предполагаемых соучастников уже отбывает пожизненный срок за другое преступление, ещё один находится в федеральном розыске.