Осуждённую за убийство нарушительницу УДО засекла камера наблюдения в Петербурге

Камера с распознаванием лиц помогла задержать в Санкт-Петербурге 44-летнюю женщину, находившуюся в федеральном розыске. Ранее её осудили за убийство, а после условно-досрочного освобождения она нарушила установленные условия.

Женщину разыскивали сотрудники УФСИН по Магаданской области. Поздним вечером 27 октября, около 23:00, система видеонаблюдения зафиксировала её на улице Хошимина, неподалёку от станции метро «Проспект Просвещения».

Сигнал передали дежурным нарядам, и уже через несколько минут на место прибыли росгвардейцы. Они задержали разыскиваемую и доставили в 58-й отдел полиции. О её местонахождении уведомили инициатора розыска, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».