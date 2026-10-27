Осуждённые за мошенничество с квартирой Долиной обжаловали выплату 114 млн руб.

Двое осуждённых по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной оспорили решение суда о взыскании с них более 114 млн рублей. Анжела Цырульникова и Андрей Основа подали апелляционные жалобы в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Лефортовский суд столицы 8 сентября удовлетворил гражданский иск артистки и постановил взыскать с обоих фигурантов 114 млн 120 тысяч рублей. Деньги они должны выплатить солидарно, то есть суд вправе потребовать всю сумму с любого из должников. Кроме того, осуждённым назначили государственную пошлину в размере 335 тысяч 180 рублей.

Изначально Долина требовала возместить ущерб в размере 176 млн 141 тысячи рублей. Позже её представитель уменьшил сумму претензий на 61 млн рублей. Причиной стало решение Йошкар-Олинского городского суда, который ранее удовлетворил отдельный иск певицы на соответствующую сумму.

Разбирательство в Лефортовском суде неоднократно откладывали. Один из фигурантов, Дмитрий Леонтьев, заключил контракт с Минобороны России и отправился в зону специальной военной операции. Суд приостановил производство в отношении него. Дело Артура Каменецкого также выделили отдельно из-за отсутствия подтверждения о его уведомлении. Заседание по его иску назначили на 25 ноября.

Ранее Балашихинский суд Московской области признал виновными всех четверых участников мошеннической схемы. Цырульникова получила семь лет колонии общего режима, Каменецкий — семь лет строгого режима, а Леонтьев — семь лет особого режима. Основе назначили четыре года колонии общего режима. Осуждённым также выписали штрафы от 900 тысяч до миллиона рублей.

Мошенники обманывали Долину с апреля по июнь 2024 года. По данным следствия, они представлялись сотрудниками различных служб и убеждали артистку переводить сбережения на якобы безопасные счета. В результате певица лишилась денег и продала квартиру. Позднее Верховный суд России признал право собственности на жильё за покупательницей Полиной Лурье. В декабре 2025 года Мосгорсуд обязал артистку освободить недвижимость.