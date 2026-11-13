Один из самых известных киллеров 90-х Алексей Шерстобитов по прозвищу Лёша Солдат вновь женился, несмотря на прежние заявления о нежелании вступать в брак. Новую избранницу 59-летний заключённый нашёл, отбывая 23-летний срок за убийства и покушения. Об этом сообщает Baza.

Супругой Шерстобитова стала 48-летняя Юлия Г. По данным Telegram-канала, женщина прежде занимала должность главного специалиста в Социальном фонде России, а теперь работает в одной из московских строительных компаний. Другие обстоятельства знакомства пары и подробности церемонии пока неизвестны.

Примечательно, что в 2016 году Шерстобитов уже устраивал свадьбу за решёткой. Тогда он женился на Марине, бывшей супруге телеведущего Сергея Дружко. Церемония прошла в колонии Липецкой области, а для свадебной фотосессии молодожёны переоделись в костюмы американских гангстеров времён сухого закона.

Однако сохранить отношения не удалось. В 2024 году стало известно о разводе супругов. После расставания представитель Шерстобитова утверждала, что он больше не намерен жениться. Судя по нынешнему сообщению, осуждённый изменил своё решение.

В 1990-е Шерстобитов был штатным киллером орехово-медведковской преступной группировки. Среди его жертв — известный криминальный авторитет Отари Квантришвили, убитый в Москве в 1994 году. Преступника задержали в 2006 году, а в 2008-м по совокупности приговоров назначили 23 года колонии строгого режима.

За годы заключения Лёша Солдат успел стать автором нескольких книг и стихотворных произведений. Его биография и рассказы о криминальном прошлом привлекли внимание журналистов и пользователей социальных сетей. При этом срок наказания Шерстобитова должен завершиться только в 2029 году.