Осужденный за 12 убийств киллер Лёша Солдат женился в тюрьме
Киллер Лёша Солдат (Алексей Шерстобитов). Обложка © Rutube / НТВ
Один из самых известных киллеров 90-х Алексей Шерстобитов по прозвищу Лёша Солдат вновь женился, несмотря на прежние заявления о нежелании вступать в брак. Новую избранницу 59-летний заключённый нашёл, отбывая 23-летний срок за убийства и покушения. Об этом сообщает Baza.
Супругой Шерстобитова стала 48-летняя Юлия Г. По данным Telegram-канала, женщина прежде занимала должность главного специалиста в Социальном фонде России, а теперь работает в одной из московских строительных компаний. Другие обстоятельства знакомства пары и подробности церемонии пока неизвестны.
Примечательно, что в 2016 году Шерстобитов уже устраивал свадьбу за решёткой. Тогда он женился на Марине, бывшей супруге телеведущего Сергея Дружко. Церемония прошла в колонии Липецкой области, а для свадебной фотосессии молодожёны переоделись в костюмы американских гангстеров времён сухого закона.
Однако сохранить отношения не удалось. В 2024 году стало известно о разводе супругов. После расставания представитель Шерстобитова утверждала, что он больше не намерен жениться. Судя по нынешнему сообщению, осуждённый изменил своё решение.
В 1990-е Шерстобитов был штатным киллером орехово-медведковской преступной группировки. Среди его жертв — известный криминальный авторитет Отари Квантришвили, убитый в Москве в 1994 году. Преступника задержали в 2006 году, а в 2008-м по совокупности приговоров назначили 23 года колонии строгого режима.
За годы заключения Лёша Солдат успел стать автором нескольких книг и стихотворных произведений. Его биография и рассказы о криминальном прошлом привлекли внимание журналистов и пользователей социальных сетей. При этом срок наказания Шерстобитова должен завершиться только в 2029 году.
Как подробно рассказывал Life.ru, в октябре 2024 года Лёше Солдату отказали в условно-досрочном освобождении. По информации SHOT, специальная комиссия не поддержала возможность его досрочного выхода из колонии. Сам Шерстобитов к тому времени уже приобрёл известность благодаря книгам о криминальном прошлом и публичным интервью. Его история связана с наиболее громкими преступлениями орехово-медведковской ОПГ, участники которой в 1990-е занимались заказными убийствами и борьбой за контроль над бизнесом в Москве.