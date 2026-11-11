Свердловский областной суд оставил без изменений приговор Шамилю Билалову — сыну бывшего советника экс-губернатора Евгения Куйвашева. Молодого человека признали виновным в половой связи с девушкой младше 16 лет, но освободили от наказания после заключения брака с ней.

Как сообщает URA.ru, Алапаевский городской суд назначил фигуранту 400 часов обязательных работ. В пресс-службе областного суда пояснили, что от их выполнения его освободили на основании примечания к статье 134 УК РФ.

Осуждённый, его адвокат и представитель потерпевшей обжаловали приговор. По сведениям источника издания, они добивались полного оправдания, однако апелляция результата не принесла. Дело рассматривали на закрытом заседании.