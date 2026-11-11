«Освободили после брака»: Сын чиновника на Урале избежал наказания за секс с подростком
Суд освободил сына экс-советника Куйвашева от работ по делу о связи с подростком
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Свердловский областной суд оставил без изменений приговор Шамилю Билалову — сыну бывшего советника экс-губернатора Евгения Куйвашева. Молодого человека признали виновным в половой связи с девушкой младше 16 лет, но освободили от наказания после заключения брака с ней.
Как сообщает URA.ru, Алапаевский городской суд назначил фигуранту 400 часов обязательных работ. В пресс-службе областного суда пояснили, что от их выполнения его освободили на основании примечания к статье 134 УК РФ.
Осуждённый, его адвокат и представитель потерпевшей обжаловали приговор. По сведениям источника издания, они добивались полного оправдания, однако апелляция результата не принесла. Дело рассматривали на закрытом заседании.
Ранее Александр Бастрыкин запросил доклад по делу директора спортшколы в Кировской области. Руководитель стал фигурантом расследования предполагаемого преступления в отношении несовершеннолетней. Родители воспитанников и тренеры попросили отстранить его от работы.