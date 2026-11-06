В Приморском крае 13-летняя школьница заявила, что на протяжении восьми лет подвергалась сексуальному насилию со стороны собственного отца. По словам девочки, всё началось, когда ей было четыре года, а мужчина угрожал расправой, чтобы она никому не рассказывала о происходящем. Историю опубликовал местный Telegram-канал Svodka25.

Однажды девочка решилась рассказать о происходящем матери, однако та ей не поверила. Позднее о предполагаемом насилии узнали бабушка и братья школьницы. По словам несовершеннолетней, отец запугал и их, пригрозив убийством, если кто-то раскроет семейную тайну.

Девочка утверждает, что мужчина также избивал родственников, особенно когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Семья неоднократно обращалась в полицию из-за побоев и угроз, однако правоохранители, по словам школьницы, лишь советовали матери развестись и не пускать агрессора домой.

Впоследствии мужчину выгнали из квартиры, но преследование, как утверждает девочка, не прекратилось. Отец караулил её возле школы, пытался силой увезти к себе и звонил в нетрезвом состоянии.

Последний конфликт произошёл недавно, когда мужчина вновь пришёл к семье. По словам школьницы, он бросил электрический чайник в её мать, а осколки разбитой посуды поранили детей. Сейчас родственники опасаются новых нападений. Девочка боится обращаться за помощью, поскольку переживает, что отец избежит ответственности и отомстит им.

Следственное управление СК России по Приморскому краю организовало доследственную проверку после появления информации о возможном преступлении в отношении ребёнка. По её итогам будет принято процессуальное решение. Обстоятельства, изложенные школьницей, пока официально не установлены.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Малайзии, где 13-летняя девочка сообщила медикам о сексуальном насилии со стороны отца, продолжавшемся два года. После обращения ребёнка в полицию мужчину задержали и предъявили обвинения, однако свою вину он не признал. Кроме того, 5 ноября стало известно о нападении мужчины на супругу в подмосковном Фрязине. Женщину, по данным следствия, спас сын, который вмешался в конфликт. Подозреваемому предъявили обвинение в покушении на убийство.