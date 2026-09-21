Осы атаковали работников плантации на Шри-Ланке, один человек погиб

Один человек погиб и ещё семеро пострадали после нападения ос на работников сельскохозяйственной плантации на Шри-Ланке. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошёл в районе Линдулы в Центральной провинции. По данным издания, гнездо насекомых оказалось повреждено из-за непогоды. После этого осы атаковали находившихся поблизости людей.

Погибшему было 77 лет. Мужчина являлся местным жителем и воспитывал троих детей. Остальных пострадавших доставили в региональную больницу Линдулы.

Ранее сообщалось, что с наступлением холодов насекомые становятся агрессивнее — они активнее ищут еду и тёплые укрытия. Осенью особую опасность представляют осы, шершни и мухи-жигалки. Перед зимовкой оплодотворённые самки ос и шершней ищут защищённые места для спячки, и в этот период они могут вести себя особенно агрессивно.