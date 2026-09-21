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Опубликовано 21 сентября, 18:50

Осы атаковали работников плантации на Шри-Ланке, один человек погиб

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Один человек погиб и ещё семеро пострадали после нападения ос на работников сельскохозяйственной плантации на Шри-Ланке. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошёл в районе Линдулы в Центральной провинции. По данным издания, гнездо насекомых оказалось повреждено из-за непогоды. После этого осы атаковали находившихся поблизости людей.

Погибшему было 77 лет. Мужчина являлся местным жителем и воспитывал троих детей. Остальных пострадавших доставили в региональную больницу Линдулы.

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Ранее сообщалось, что с наступлением холодов насекомые становятся агрессивнее — они активнее ищут еду и тёплые укрытия. Осенью особую опасность представляют осы, шершни и мухи-жигалки. Перед зимовкой оплодотворённые самки ос и шершней ищут защищённые места для спячки, и в этот период они могут вести себя особенно агрессивно.

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Юлия Сафиулина
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