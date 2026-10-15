Осы-убийцы устроили «камеру ужасов» в доме сочинки: Из глиняных коконов посыпались живые пауки

Жительница Сочи обнаружила у себя дома пять необычных глиняных коконов, внутри которых оказались парализованные пауки. Сначала женщина решила, что наткнулась на паучьи гнёзда, однако выяснилось, что их соорудили осы-пелопеи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Жительница Сочи обнаружила пять гнёзд ос с парализованными пауками. Видео © Telegram/ SHOT

Эти насекомые используют весьма необычный способ выращивания потомства. Самка строит небольшую ячейку из глины, помещает внутрь добытых пауков и откладывает яйцо. Перед этим оса обездвиживает жертв ядом, чтобы они оставались запасом пищи для будущей личинки.

Хозяйка дома узнала о содержимом гнёзд, когда решила разбить находку. Из глиняных ячеек высыпались пауки, причём некоторые продолжали шевелиться. Не ожидавшая такого зрелища женщина собрала содержимое пылесосом.

После появления на свет личинка пелопея начинает питаться оставленными матерью пауками. Такое устройство гнезда позволяет ей развиваться, не покидая укрытия в поисках добычи.

Несмотря на пугающий способ размножения, сами пелопеи обычно не представляют серьёзной опасности для человека. Эти осы не охотятся на людей и используют яд преимущественно для обездвиживания пауков. Однако при непосредственной угрозе насекомое может ужалить.

Специалисты не рекомендуют самостоятельно разрушать обнаруженные гнёзда, особенно если внутри могут находиться живые осы. Для безопасного удаления подобных находок лучше обратиться к профессионалам.

Ранее Life.ru рассказывал, как правильно избавляться от пауков, попавших в дом. Биолог Дмитрий Сафонов объяснил, что осенью мелкие пауки могут проникать в квартиры через открытые окна и двери. При этом большинство таких незваных гостей не представляет серьёзной угрозы. Специалист посоветовал не уничтожать членистоногих, а аккуратно накрывать стаканом, подкладывать лист бумаги и выносить на улицу.