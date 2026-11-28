В декабре жителей Москвы и Подмосковья ожидают периоды похолодания с ночными морозами ниже −15 градусов. Такой прогноз озвучила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам метеоролога, в течение первого месяца зимы похолодания будут чередоваться с оттепелями. В ночные часы преимущественно ожидается от −8 до −3 градусов, в дневные — от −4 до −1 градуса.

«Не исключены похолодания ночью до минус 15 градусов и ниже, днём до минус 10–12 градусов», — предупредила специалист в беседе с ТАСС.

При этом среднемесячная температура воздуха в столичном регионе, согласно прогнозу, превысит климатическую норму на один-два градуса.