От −15 до оттепелей: Гидрометцентр рассказал, каким будет декабрь в Москве
Гидрометцентр предупредил о морозах ниже −15 градусов в Москве в декабре
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В декабре жителей Москвы и Подмосковья ожидают периоды похолодания с ночными морозами ниже −15 градусов. Такой прогноз озвучила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.
По словам метеоролога, в течение первого месяца зимы похолодания будут чередоваться с оттепелями. В ночные часы преимущественно ожидается от −8 до −3 градусов, в дневные — от −4 до −1 градуса.
«Не исключены похолодания ночью до минус 15 градусов и ниже, днём до минус 10–12 градусов», — предупредила специалист в беседе с ТАСС.
При этом среднемесячная температура воздуха в столичном регионе, согласно прогнозу, превысит климатическую норму на один-два градуса.
Напомним, уже в воскресенье, 29 ноября, на погоду в Москве начнёт влиять скандинавский антициклон. К началу календарной зимы температурный фон окажется на 3–5 градусов ниже нормы. В отдельных районах Подмосковья ожидаются морозы до −12 градусов. В субботу ещё возможны небольшие осадки в виде снега.