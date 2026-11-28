Состояние американского миллиардера и инвестора Карла Айкана сократилось более чем на 91% за три с половиной года. По оценкам Forbes, в мае 2023 года его капитал достигал 18,3 миллиарда долларов, тогда как к концу ноября 2026-го уменьшился до 1,6 миллиарда. Таким образом, бизнесмен потерял около 16,7 миллиарда долларов.

Согласно рейтингу Forbes, на 28 ноября состояние 90-летнего предпринимателя оценивалось в 1,6 миллиарда долларов. При этом Bloomberg ранее зафиксировал ещё более низкий показатель — 1,2 миллиарда долларов по состоянию на 20 ноября. Это стало минимальной оценкой капитала Айкана с 2012 года, когда агентство начало отслеживать его состояние.

После падения стоимость активов инвестора частично восстановилась. К 23 ноября Bloomberg оценивал его капитал примерно в 1,3 миллиарда долларов.

Основная часть состояния Айкана связана с инвестиционной компанией Icahn Enterprises. Снижение стоимости её ценных бумаг, неудачные инвестиции и долговая нагрузка негативно сказались на капитале миллиардера.

Согласно финансовой отчётности компании, на конец сентября 2026 года долг её холдингового сегмента достигал примерно 4,4 миллиарда долларов. Дополнительные риски создают личные кредиты Айкана, обеспечением по которым служат принадлежащие ему ценные бумаги Icahn Enterprises.