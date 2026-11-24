Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по военным аэродромам ВСУ и объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.

Под удары также попали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего, по данным ведомства, российские военные поразили цели в 143 районах.

В операции задействовали авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.