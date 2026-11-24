От аэродромов до транспортной инфраструктуры: Армия России поразила объекты ВСУ
Минобороны РФ 24 ноября сообщило о поражении военных аэродромов ВСУ
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Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по военным аэродромам ВСУ и объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.
Под удары также попали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего, по данным ведомства, российские военные поразили цели в 143 районах.
В операции задействовали авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.
Кроме того, в ночь на 24 ноября российские войска нанесли удар по сухогрузу с военными грузами в Чёрном море. По данным Минобороны РФ, только за предыдущие две недели под удары попали 27 судов, перевозивших вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения.