От бактерий в желудке до ВПЧ: Врачи предупредили об инфекциях, повышающих риск рака

Около 12% новых случаев рака в мире связаны с инфекционными агентами, однако само заражение вовсе не означает неизбежного развития опухоли. К такому выводу пришли специалисты Международного агентства по изучению рака (IARC), результаты исследования приводит 360.ru.

В 2024 году на такие заболевания пришлось примерно 2,3 млн диагнозов. Наибольший вклад исследователи связали с Helicobacter pylori — около 760 тыс. случаев, ВПЧ — 750 тыс., гепатитом B — 360 тыс., вирусом Эпштейна — Барр — 260 тыс. и гепатитом C — 160 тыс.

H. pylori прежде всего ассоциирована с опухолями желудка, а высокоонкогенные типы ВПЧ — с раком шейки матки и некоторыми другими новообразованиями. Гепатиты B и C повышают вероятность рака печени при длительном хроническом течении.

«Это не значит, что 100% заразившихся получат этот рак», — подчеркнул онколог Игорь Долгополов.

На итоговый риск влияют и другие обстоятельства, а между заражением и развитием заболевания могут пройти годы.

Часть таких случаев можно предотвращать. Среди доказанных мер — вакцинация против ВПЧ и гепатита B, выявление и лечение H. pylori и вирусных гепатитов, а также рекомендованные скрининги. При этом сдавать анализы сразу на все возможные инфекции здоровому человеку без показаний врач не советует.

Ранее Life.ru сообщал, что вакцинацию против ВПЧ планируют включить в Национальный календарь профилактических прививок в 2027 году. Первой группой для плановой иммунизации должны стать девочки 12–13 лет.