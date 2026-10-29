От Белгорода до Урала: За ночь воздушную опасность объявляли в 25 регионах РФ

В 25 российских регионах за ночь объявляли предупреждения об угрозе атак беспилотников, ракет и авиации. Сигналы опасности затронули сразу пять федеральных округов страны. Такие данные по состоянию на 08:00 мск 29 октября следуют по итогам мониторинга сообщений региональных властей.

На юге России соответствующие режимы вводили в Волгоградской области и Луганской Народной Республике. При этом в ЛНР авиационная опасность сохраняется ещё с 27 октября.

В Центральном федеральном округе предупреждения получили жители девяти областей: Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тамбовской. В зависимости от региона власти сообщали о возможной угрозе со стороны беспилотников либо авиации.

В Уральском федеральном округе опасность атаки БПЛА объявили в Челябинской области. Аналогичный режим действовал более пяти часов на территории Вологодской области, относящейся к Северо-Западному округу.

Самая обширная география предупреждений пришлась на Поволжье. По подсчётам агентства, тревоги затронули 12 субъектов: Башкирию, Мордовию, Татарстан, Удмуртию, Чувашию, Пермский край, а также Кировскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую и Ульяновскую области. В некоторых из них ограничения продолжали действовать и после восьми утра.