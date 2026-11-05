Российская туристка едва не погибла во время отдыха в Китае после приёма лекарства, которое ей посоветовали в местной аптеке. У девушки начали отекать лицо, язык и шея, а тело покрылось сыпью. О ситуации пострадавшая рассказала SHOT.

Последствия приёма китайского лекарства. Фото © SHOT

Москвичка по имени Виктория (имя изменено) отдыхала в городе Санья на острове Хайнань. После посещения местного кафе у неё появились сильные боли в животе, которые не проходили на протяжении двух дней.

Не сумев самостоятельно справиться с недомоганием, россиянка отправилась в аптеку возле торгового центра «Ананас». По словам девушки, фармацевт расспросила её о симптомах и наличии аллергии, после чего порекомендовала гранулированный препарат на основе трав.

Вскоре после приёма средства состояние туристки резко ухудшилось. Сначала у неё опух один глаз, затем второй, а примерно через полчаса на руках, ногах и спине появилась обширная сыпь. На лбу образовались два крупных красных отёка, которые продолжали увеличиваться.

Наиболее опасными оказались отёки языка и шеи. Виктория начала задыхаться и терять голос. По её словам, у неё развилась тяжёлая аллергическая реакция с признаками анафилактического шока.

Получить экстренную медицинскую помощь оказалось непросто. Девушка рассказала, что столкнулась с трудностями при обращении в страховую компанию. В китайской больнице ей поставили капельницу с антигистаминным препаратом, после чего отпустили домой.

При этом, как утверждает россиянка, врачи не дали ей подробных рекомендаций по дальнейшему лечению, лишь посоветовав не покупать препараты в местных аптеках. Какой именно компонент лекарства мог вызвать реакцию, пока неизвестно.