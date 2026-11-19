Российский турист устроил переполох на Бали, сбежав из больницы и прыгнув в глубокую яму. Как сообщает местное издание Balinetizen со ссылкой на полицию, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

42-летнего Дмитрия Р. привезли из отеля в клинику Bali Jimbaran 18 ноября. Врачи провели компьютерную томографию, назначили лабораторные исследования и обнаружили высокую концентрацию алкоголя в крови. У пациента также начались судороги, из-за которых его решили оставить в стационаре.

Однако продолжать лечение россиянин не захотел. Он неоднократно пытался покинуть палату и в итоге выбрался из здания. На улице мужчина схватил кусок тротуарной плитки, а его поведение напугало охранника больницы, который предпочёл держаться на расстоянии.

Затем турист оказался на дне глубокой канавы. По данным индонезийской поисково-спасательной службы, её глубина составляла около десяти метров. Очевидцы утверждают, что мужчина прыгнул вниз самостоятельно, выкрикнув «ййиииха».

Пока спасатели готовились поднять россиянина, он принялся наносить себе удары камнем по голове. Этот эпизод попал на видео, которое получили сотрудники местной спасательной службы. Для эвакуации пострадавшего привлекли полицию, медиков и спасателей.

Мужчину удалось извлечь из ямы и снова доставить в больницу. В результате происшествия он получил травмы, включая повреждения головы и ушибы ног. В исходном сообщении также говорится о переломах и нахождении россиянина в реанимации, однако эти сведения не подтверждены изученными сообщениями местных служб.

Ранее Life.ru рассказывал о другом россиянине, которого власти Бали собирались депортировать за неадекватное поведение в гостинице. Постоялец неоднократно беспокоил персонал и отдыхающих, а также совершал опасные для окружающих действия. На момент публикации он находился на лечении в больнице, после которого власти планировали решить вопрос о выдворении.